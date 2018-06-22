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СМИ сообщили о новых ударах коалиции во главе с США по Сирии

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Фото: REUTERS/Alaa al-Faqir
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Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате атаки погибли не менее восьми мирных жителей, передает агентство SANA. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения. Разрушено несколько домов.

18 июня сообщалось, что коалиция атаковала позиции правительственных войск Сирии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля, погибли несколько военнослужащих.

Позже Пентагон заявил, что авиация США и международной антитеррористической коалиции не наносила ударов по району вблизи города Бу-Кемаль.

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