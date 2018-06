СМИ сообщили об ударе коалиции во главе с США по сирийской армии

ВВС международной коалиции, возглавляемой США, разбомбили одну из позиций сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом 18 июня сообщает агентство САНА.

По его данным, есть погибшие и раненные военнослужащие.

«Самолеты международной коалиции нанесли удар по одной из позиций нашей армии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля, что привело к гибели ряда военнослужащих. Некоторые получили ранения», –– приводит сообщение «РИА Новости».

При этом News Executive пишет, что по неподтвержденным сообщениям на этой позиции также находились силы «Хезболлы» и иранские военнослужащие.

UPDATE: Syrian military says there are a number of casualties after a U.S air-strike targeted a Syrian military position in al-Harri south East of Al-Boukamal in #DeirEzzor, unconfirmed reports there were also Hezbollah and Iranian forces at that position.