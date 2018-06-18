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СМИ сообщили об ударе коалиции во главе с США по сирийской армии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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ВВС международной коалиции, возглавляемой США, разбомбили одну из позиций сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом 18 июня сообщает агентство САНА.

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По его данным, есть погибшие и раненные военнослужащие.

«Самолеты международной коалиции нанесли удар по одной из позиций нашей армии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля, что привело к гибели ряда военнослужащих. Некоторые получили ранения», –– приводит сообщение «РИА Новости».

При этом News Executive пишет, что по неподтвержденным сообщениям на этой позиции также находились силы «Хезболлы» и иранские военнослужащие.

Напомним, 12 июня коалиция уже наносила удар по Сирии. Тогда атаке подверглась деревня в провинции Эль-Хасаке. Погибли 12 мирных жителей, двое пострадали.

Кроме того, массированному удару ВВС США, Франции и Великобритании республика подверглась 14 апреля. Тогда по Сирии было выпущено 103 ракеты.

Большинство из них были сбиты сирийскими ПВО.

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