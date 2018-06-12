В Госдуме не исключили подготовку США к новому удару по Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заход авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в восточный район Средиземного моря. По его словам, нельзя исключать, что США готовятся к новому удару по Сирии, наращивая силы.

«Как военный человек, я могу сказать: исключать этого нельзя», — цитирует Шаманова «РИА Новости».

По его словам, России «не следует расслабляться, имея свою, хоть и небольшую, группировку в Сирии».

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в восточный район Средиземного моря 10 июня. Сообщалось, что корабли примут участие в операции против террористов ИГ (организация запрещена в России).

В середине мая сирийский лидер Башар Асад встретился с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил после состоявшихся переговоров, что РФ, в отличие от Соединенных Штатов, находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».

В конце мая сирийский президент рассказал о планах властей вернуть под контроль всю территорию государства.