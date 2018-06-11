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Авианосная ударная группа ВМС США пришла в Средиземноморье для борьбы с ИГ

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Фото: navy.mil
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В восточный район Средиземного моря 10 июня вошла авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн». Корабли снова примут участие в операции против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Об этом сообщается на сайте американских военно-морских сил в понедельник, 11 июня, передает ТАСС.

Отмечается, что возвращение ударной группы ВМС США является сигналом американским партнерам о приверженности Вашингтона миру и безопасности в регионе и везде, где есть угроза международного терроризма. Об этом заявил командующий группой контр-адмирал Юджин Блэк.

В ВМС добавили, что палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам.

Ударная группа ВМС США, состоящая из крейсера Normandy, четырех эсминцев с управляемым ракетным оружием, во главе с атомным авианосцем прибыла в Средиземное море 11 апреля. 3 мая она приступила к нанесению ударов по террористам.

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