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Эксперт предсказал противостояние Второго флота ВМС США и подлодок РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Бывший командир американского эсминца Брайан Макграт заявил, что Второй флот США, о воссоздании которого стало известно на минувшей неделе, будет противостоять подводным лодкам РФ в Атлантике.

Как уточнил военный эксперт изданию Washington Post, США дали сигнал, объявив о воссоздании Второго флота, что будут «действовать в Северной Атлантике убедительнее и мощнее».

Макграт добавил, что одной из главной задач Второго флота станет противостояние атомным подводным лодкам РФ. Эксперт привел пример, что субмарины «Ясень» оборудованы ракетами с ядерными боеголовками, способными поразить большинство городов на востоке США в пределах их радиуса действия.

Также подлодки ВМС РФ способны помешать развертыванию сил НАТО в регионе для поддержки союзников, выразил уверенность военный.

На минувшей неделе стало известно, что Второй флот США возобновит свои операции в Норфолке 1 июля, а страны-члены НАТО обеспокоены растущим потенциалом Северного и Черноморского флота России.

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