Авианосец ВМС США вышел на патрулирование территории Азиатско–Тихоокеанского региона

Авианосец военно–морских сил (ВМС) США Ronald Reagan покинул порт дислокации Йокосука в Японии и вышел на патрулирование территории Азиатско–Тихоокеанского региона.

Соответствующее сообщение седьмого флота США распространила телекомпания NHK.

Маршрут авианосца и детали не приводятся, отмечается, что проводится «регулярное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Стоимость эксплуатации атомного авианосца Ronald Reagan в ходе морских операций составляет не менее $7 млн, передает «Федеральное агентство новостей».

Минувшей осенью Ronald Reagan покидал порт Йокосука, расположенный в японском порту недалеко от Токио, для планового патрулирования.