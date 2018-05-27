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Корабли ВМС США прошли близ спорных островов в Южно–Китайском море

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Фото: TASS/Zuma/Paul L. Archer
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Два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в воскресенье, 27 мая, в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Принадлежность островов оспаривают Китай и несколько азиатских стран.

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Агентство Reuters сообщает, что на расстоянии 12 морских миль от островов прошли эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam.

Маневры американского военного флота могут вызвать протесты со стороны китайских властей, отмечает «Газета.ру».

Ранее на этой неделе Пентагон заявил об отзыве приглашения для китайских военных к участию в международных учениях RIMPAC в Тихом океане из-за милитаризации спорных островов Спратли.

По мнению американского правительства, китайские власти строят искусственные острова с военными объектами, расширяя свои территориальные воды.

3 мая Китай разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море. 

В апреле на Мисчиф и Файери Кросс Китай разместил оборудование для глушения вражеских радаров и систем связи.

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