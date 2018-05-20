В Китае найдены тела пропавших моряков затонувшего судна

Спасатели обнаружили тела шести человек, пропавших 16 мая при крушении сухогруза у побережья китайской провинции Фуцзянь.

Тела моряков находились в машинном отделении и других частях затонувшего судна.

Сухогруз затонул 16 мая, на борту судна находились 11 человек. Пятеро моряков были спасены в тот же день, к поискам пропавших были привлечены суда провинциального центра по спасению на море и вертолет, сообщает ТАСС.

Причины крушения до сих пор неизвестны, ведется расследование.