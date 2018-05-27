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КНР выразила протест США в связи с заходом кораблей в Южно–Китайское море

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Фото: TASS/Zuma/Kelsey L. Adams
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Китай заявил протест США в связи с самовольным заходом американских военных кораблей в территориальные воды КНР в Южно–Китайском море. 

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал заход кораблей США в акваторию островов Сиша провокацией, нарушением суверенитета страны и норм международного права, передает «РИА Новости».

«Вооруженные силы Китая направили авиацию корабельного базирования, которая в соответствии с законом произвела распознавание «свой–чужой» в отношении американских кораблей и сделали им предупреждение покинуть акваторию», — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье, 27 мая, два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam.

Принадлежность островов оспаривают Китай и несколько азиатских стран.

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