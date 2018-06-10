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Путин заявил о выполнении властями Сирии обязательств по урегулированию

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Сергей Гунеев
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Сирийское правительство полностью выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в стране. Москва ждет аналогичных действий от оппозиции, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС.

«Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи», — подчеркнул российский лидер, отметив стремление сирийского руководства к политическому диалогу.  

«Теперь дело за оппозицией», — добавил Путин.

По его словам, благодаря совместным усилиям сирийского правительства, России, Ирана, Турции и других партнеров, удалось добиться значительных успехов в борьбе с терроризмом в регионе.

«Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию», — резюмировал Путин.

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