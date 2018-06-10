Путин назвал приоритетные направления взаимодействия стран ШОС

Приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества остается борьба с международным терроризмом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в китайском городе Циндао.

«Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года», — отметил президент.

По его словам, в рамках программы предусмотрены совместные учения и контртеррористические операции, а также тесный обмен опытом между странами-участницами ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году лидерами шести государств — Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан.