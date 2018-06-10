Путин приступил к работе в рамках второго дня саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин начал работу на втором дне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Циндао.

Второй день саммита откроет торжественная церемония фотографирования лидеров стран-участниц ШОС. Затем начнется их заседание в узком составе под председательством китайского лидера Си Цзиньпина.

После этого лидеры государств-членов ШОС соберутся на совещание в расширенном составе при участии представителей стран-наблюдателей и ряда международных организаций. На вторую половину дня запланирована церемония подписания документов, которые будут задавать вектор развития организации на ближайшие годы.

Путин прибыл в Китай в пятницу, 8 июня. В первый день своего визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР. В рамках встречи стороны подписали полтора десятка соглашений, в том числе в атомной отрасли.

Лидеры двух государств также обменялись подарками. Си Цзиньпин подарил Путину глиняную статуэтку и китайский струнный музыкальный инструмент гуцинь. Президент России, в свою очередь, презентовал китайскому коллеге русскую баню, изготовленную 200-летнего кедра с Алтая.