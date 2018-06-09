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Подаренную Путиным баню Си Цзиньпин назвал «уникальным домом»

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Фото: REUTERS/Ng Han Guan/Pool
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Председатель КНР Си Цзиньпин обещал серьезно подумать о том, куда поставить подаренную президентом РФ Владимиром Путиным русскую баню. Во время посещения города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого она будет изготовлена.

Китайский лидер пошутил о том, что Путин собирается подарить ему только кусок древесины. Президент РФ, в свою очередь, показал фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.

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«Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое», — приводит слова Си Цзиньпина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что русская баня для китайского лидера будет изготовлена из 200-летнего кедра с Алтая. Путин не первый раз дарит своему китайскому коллеге подарок с национальным колоритом. В сентябре 2016 года во время саммита G20 в Ханчжоу он преподнес Си Цзиньпину коробку российского мороженого.

До обмена подарками Путин и Си Цзиньпин приготовили гоубули — блюдо, похожее на пельмени. Российский лидер также отведал в Тяньцзине фаршированные мясом и овощами блины, которые считаются традиционной утренней едой во многих китайских городах.

Российский лидер прибыл в Китай 8 июня для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао. В первый же день по итогам переговоров стороны подписали почти полтора десятка соглашений, прежде всего — в атомной отрасли. Такого формата взаимодействия, как с КНР, у России нет ни с одной другой страной, заявил Путин.

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