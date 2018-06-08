"Самый хороший друг"

Президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Китай. В первый же день по итогом переговоров российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином было подписано почти полтора десятка соглашений, прежде всего — в атомной отрасли. Такого формата взаимодействия, как с КНР, у России нет ни с одной другой страной, заявил Владимир Путин. В совместных документах отмечается, что стороны будут наращивать взаимную поддержку и усиливать координацию на фоне роста нестабильности в мире.

В Пекине Владимиру Путину была устроена торжественная встреча. Во время исполнения гимна РФ звучали артиллерийские залпы, а вместе с военнослужащими Народной освободительной армии Китая его приветствовали китайские школьники. Оркестр сыграл мелодию песни «Катюша», очень популярной в КНР.

Российско-китайские отношения носят по-настоящему дружественный, добрососедский характер, подчеркнул президент РФ в ходе переговоров. Он отметил рост товарооборота и инвестиций, тесную работу двух стран на международных площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По линии межправкомиссии реализуются более 70 приоритетных проектов на сумму свыше 20 млрд долларов, отметил российский лидер.

— Ключевая сфера двустороннего взаимодействия — энергетика. Россия является крупнейшим экспортёром топлива на китайский рынок, — напомнил он.

В 2017 году РФ поставила в Китай более 50 млн тонн нефти, этот объем растет, подчеркнул он. Строительство российского газопровода по «восточному» маршруту идет по графику. Уже согласованы основные параметры поставок природного газа в КНР с Дальнего Востока.

В первый же день визита стороны подписали целый пакет двусторонних документов, которые касались в том числе и энергетического сотрудничества. Четыре из них — по линии Росатома. Речь, в частности, идет о сооружении седьмого и восьмого блоков Таньваньской АЭС и о строительстве энергоблоков для совершенно новой АЭС — «Сюйдапу».

Кроме того, при содействии РФ в Китае возведут демонстрационный реактор на быстрых нейронах. Передовые российские разработки будут использоваться и в китайской лунной программе.

— Такого формата взаимодействия у нас нет ни с одной другой страной. Речь идет об очень чувствительных, уникальных разработках российских ученых и специалистов, — подчеркнул Владимир Путин.

Во время переговоров стороны также договорились о создании регионального китайско-российского фонда в юанях. Наполнять его планируется при участии институциональных инвесторов из Китая, а инвестиции в равных долях направлять на поддержку проектов в РФ и КНР.

В рамках визита было подписано и соглашение о международном автомобильном сообщении. Если раньше перевозки шли только по заранее согласованным маршрутам в приграничной зоне, то теперь доставка возможна в любой город Китая и России от двери до двери. В свою очередь, РЖД подписали с Китайскими железными дорогами меморандум о скоростных перевозках. Интересно, что этот документ был подписан во время поездки Владимира Путина и Си Цзиньпина на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь.

Помимо межведомственных и коммерческих документов, Владимир Путин и Си Цзыньпин приняли совместное заявление, в котором говорится о планах развивать сотрудничество по всем направлениям. В частности, стороны договорились последовательно открывать друг для друга рынки сельхозпродукции.

РФ и КНР также подтвердили, что будут и дальше рассматривать российско-китайские отношения как один из ключевых приоритетов своей внешней политики. В условиях нарастающей нестабильности и неопределенности в мире страны продолжат взаимодействовать по вопросам стратегической безопасности и усиливать координацию.

— Мы с президентом Путиным договорились о том, что в условиях сложной и изменчивой международной обстановки Китай и Россия будут наращивать взаимную поддержку и содействие в международных делах, — заявил по итогам переговоров председатель КНР.

Он подчеркнул, что Россия и Китай продолжат «выступать за многополярный мир и демократизацию международных отношений».

Во время визита Си Цзиньпин лично вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР. Президент РФ стал первым зарубежным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.

- Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае. Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг, - заявил Си Цзиньпин, вручая награду российскому лидеру.

Главы государства договорились и о продолжении контактов: Владимир Путин пригласил председателя КНР во Владивосток — в качестве главного гостя Восточного экономического форума.

Тот факт, что российский лидер совершает свой первый государственный визит после вступления в должность именно в Китай, еще раз показывает, что эта страна выступает важным партнером Москвы и в политической, и в экономической сфере, заявил «Известиям» директор Центра российских и центральноазиатских исследований Фуданьского университета Фэн Юцзюнь. Он уверен, что ключевой сферой сотрудничества двух государств останется энергетика — прежде всего, атомная. Кроме того, китайский эксперт отметил и большой потенциал сотрудничества в области поставок сельхозпродукции.

— В последние годы урожай в России быстро растет, и на фоне торговых конфликтов Китая и США Пекин вполне может увеличить импорт пшеницы, сои и другой сельхозпродукции из России, — уверен Фэн Юцзюнь.

В двусторонних торгово-экономических связях отмечается подъем, согласен и президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, за последние пару лет в КНР было зарегистрировано больше 30 новых компаний из РФ, а китайские предприятия активно расширяли свои производства в России и открывали новые. Развивается инвестиционное сотрудничество, активизируются межрегиональные и приграничные связи, а главное — деловые круги двух стран заметно усилили интерес к взаимному сотрудничеству, подчеркнул он.