Россия и Китай заинтересованы в урегулировании ситуации вокруг КНДР

Москва и Пекин заинтересованы в установлении мира и стабильности на Корейском полуострове, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер также отметил настрой КНДР на урегулирование ситуации.

«Недавние российско-северокорейские контакты подтверждают готовность Пхеньяна к конструктивной работе», — приводит слова российского лидера ТАСС.

В ходе переговоров в Пекине политики обсудили, в частности, двустороннее сотрудничество в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Среди важных внешнеполитических вопросов была затронута темы иранской ядерной программы. В целом, по словам Путина, Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в международной сфере и защищать миропорядок на основе принципов, закрепленных в уставе ООН.

Уже завтра лидеры двух государств отправятся в китайский город Циндао, где стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Несколькими днями ранее стало известно, что власти Северной Кореи пригласили Владимира Путина посетить Пхеньян. Официальное письмо было передано во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР.