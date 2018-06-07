Трамп допустил подписание соглашения об окончании Корейской войны

Президент США Дональд Трамп допускает возможность подписать соглашение об окончании Корейской войны 1950–1953 годов. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Такое может произойти. Мы можем подписать соглашение, как вы понимаете, это будет первый шаг», — цитирует его ТАСС. Кроме того, президент отметил, что после подписания мирного соглашения могут произойти действительно важные изменения.

Вместе с тем американский лидер не исключил, что после саммита Вашингтон может прекратить кампанию максимального давления на Пхеньян. «Если кампания максимального давления продолжится после саммита, то, честно говоря, это будет означать, что он прошел не очень хорошо», — приводит «РИА Новости» заявление политика.

Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4:00 мск) 12 июня. Американский лидер отмечал, что решил пока не отменять санкций против Пхеньяна, однако заверил, что вводить новые ограничения не собирается.