Трамп решил повременить со снятием санкций с КНДР

Президент США Дональд Трамп пока не снимет санкции против КНДР, но и не будет вводить новые ограничения. Об этом он заявил 7 июня на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме.

«Мы не можем снять санкции, они чрезвычайно сильны. Я мог бы ввести еще больше, но я решил не делать этого сейчас. Но это может произойти», — приводит слова Трампа ТАСС.

Президент США встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Переговоры о встрече проходили тяжело. 24 мая американский лидер даже отказался проводить встречу.

Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

6 июня адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы уговаривал Трампа «на коленях» о проведении встречи.