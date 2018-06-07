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Адвокат Трампа заявил о просившем «на коленях» о саммите Ким Чен Ыне

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы уговаривал американского главу о проведении встречи «на коленях».

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По его словам, власти КНДР заявляли, что могут начать ядерную войну с США и одержат в ней победу. Американские власти заявили, что тогда не станут проводить саммит.

После якобы Ким Чен Ын «на коленях» умолял Вашингтон не отменять запланированную встречу, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, Джулиани подчеркнул, что власти США хотели бы видеть лидера Северной Кореи именно в таком положении, то есть на коленях.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 4 июня сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о встрече двух лидеров проходили непросто. 24 мая американский президент отказался от переговоров.

Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

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