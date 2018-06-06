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Трамп ожидает от Ким Чен Ына четких сроков по ядерному разоружению

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в ходе предстоящей встречи в Сингапуре северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал сроки ядерного разоружения КНДР.

По предварительным данным, помощники Трампа советуют ему не идти на уступки и добиться от Пхеньяна четких сроков. Также всю ответственность за успех или неудачу на саммите Белый дом планирует возложить на КНДР, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации, знакомые с планами подготовки саммита двух лидеров.

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По информации журналистов, если Трампу покажется, что встреча в Сингапуре не приведет к положительному результату, то он может прервать ее в любой момент. Однако не исключено, что если лидерам удастся найти общий язык, то осенью может состояться еще один саммит во Флориде (США) в поместье американского лидера «Мар-а-Лаго».

Также помощники Трампа считают, что глава государства готов к предстоящей встрече. В течение нескольких недель его подготовкой к переговорам были заняты главный эксперт по Корее в ЦРУ Эндрю Ким и госсекретарь США Майк Помпео.

4 июня Сара Сандерс сообщила, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о проведении встречи проходили непросто. 24 мая американский лидер даже отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

На время мероприятия ожидается около 5 тыс. представителей СМИ. Сообщалось, что пресс-центр саммита в Сингапуре оборудуют в здании, которое используется в качестве гаража для болидов «Формулы-1» во время соревнований.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению своего лидера в президентском номере отеля Fullerton, который стоит дороже $6 тыс. за ночь. 

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