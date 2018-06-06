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Трамп заявил об отличной подготовке к саммиту США-КНДР

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка к проведению встречи с лидером Северной Корем Ким Чен Ыном идет хорошо.

По его словам, на данный момент все идет хорошо. Также он отметил, что это будут очень важные два дня, однако не уточнил, какие именно дни имеет ввиду, сообщает «РИА Новости».

Ранее Трамп сообщал, что одного дня может не хватить для того, чтобы обсудить все вопросы и выразил надежду, что саммит США и КНДР станет началом «чего-то большого»

4 июня Сара Сандерс сообщила, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о проведении встречи проходили непросто. 24 мая американский лидер даже отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

На время мероприятии ожидается около 5 тыс. представителей СМИ. Сообщалось, что пресс-центр саммита в Сингапуре оборудуют в здании, которое используется в качестве гаража для болидов «Формулы-1» во время соревнований.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению своего лидера в президентском номере отеля Fullerton, который стоит дороже $6 тыс. за ночь. США хотят предложить заплатить за КНДР властям Сингапура.

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