Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о появлении звезды НБА на саммите Трампа и Ким Чен Ына

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Bryan Smith
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая звезда НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Деннис Родман, известный своей дружбой с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, посетит Сингапур во время саммита США–КНДР. Об этом 5 июня сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Пятикратный чемпион НБА прибудет в Сингапур накануне встречи, которая должна состояться 12 июня, и может сыграть роль в переговорах, пишет издание.

Дорогой товарищ
Кто заплатит за пребывание Ким Чен Ына на саммите с Дональдом Трампом в Сингапуре

«Во многих ситуациях, связанных со сложной дипломатией, государства прибегают к послам доброй воли, и согласны вы с этим или нет, Деннис Родман подходит на эту роль», — рассказал собеседник газеты. В то же время представитель баскетболиста Даррен Пирс не подтвердил его поездку в Сингапур, однако сказал, что Родман поедет, если его навыки потребуются.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 4 июня сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о встрече проходили непросто. 24 мая американский лидер отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

В январе сообщалось, что Денниса Родмана арестовали в США за вождение в нетрезвом виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп ожидает от Ким Чен Ына четких сроков по ядерному разоружению
Трамп заявил об отличной подготовке к саммиту США–КНДР
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017