СМИ узнали о появлении звезды НБА на саммите Трампа и Ким Чен Ына

Бывшая звезда НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Деннис Родман, известный своей дружбой с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, посетит Сингапур во время саммита США–КНДР. Об этом 5 июня сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Пятикратный чемпион НБА прибудет в Сингапур накануне встречи, которая должна состояться 12 июня, и может сыграть роль в переговорах, пишет издание.

«Во многих ситуациях, связанных со сложной дипломатией, государства прибегают к послам доброй воли, и согласны вы с этим или нет, Деннис Родман подходит на эту роль», — рассказал собеседник газеты. В то же время представитель баскетболиста Даррен Пирс не подтвердил его поездку в Сингапур, однако сказал, что Родман поедет, если его навыки потребуются.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 4 июня сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о встрече проходили непросто. 24 мая американский лидер отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

В январе сообщалось, что Денниса Родмана арестовали в США за вождение в нетрезвом виде.