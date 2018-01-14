Бывший игрок НБА Родман арестован за вождение в нетрезвом виде

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что полицейские остановили машину Родмана за нарушение правил дорожного движения вечером 13 января в Ньюпорт-Бич. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя, после чего его арестовали и доставили в полицейский участок. Спустя семь часов атлета отпустили.

Портал iz.ru писал о том, что во время новогодних праздников в американском штате Флорида местный житель пожаловался на себя в полицию, поскольку управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина сам позвонил в экстренные службы и заявил, что ведет автомобиль нетрезвым. Прибывшим на задержание полицейским он еще и признался, что находится в состоянии наркотического опьянения — он употреблял метамфетамин.