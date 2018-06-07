СМИ узнали о планах КНР направить истребители сопровождать борт Ким Чен Ына

Власти Китая изучают возможность направить истребители ВВС страны для сопровождения борта северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник в военных силах Южной Кореи.

Как пояснил собеседник издания, сопровождение главы государства истребителями — это один из самых высоких протоколов безопасности, который могут предоставить ВВС КНР. «Если Китай предоставит сопровождение, это будет послание для союза Южной Кореи и США о том, что Пекин решительно поддерживает режим Ким Чен Ына», — отметил источник.

Бывший сотрудник командования охраны КНДР сообщил, что во время визита северокорейского лидера будут усилены меры безопасности. Предположительно, его будут сопровождать 34 охранника. Кроме того, Ким Чен Ын планирует в целях безопасности лететь в Сингапур через воздушное пространство Китая.

4 июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Ранее сообщалось, что для передвижения северокорейского лидера во время саммита будут выделены бронированные черные автомобили BMW 760.