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В Совфеде заявили о последствиях слов об умоляющем о встрече с Трампом Ким Чен Ыне

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Фото: Global Look Press/Inter-Korean Press Corps-POOL
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Заявление адвоката президента США Дональда Трампа о том, что лидер КНДР «на коленях» просил о встрече с американским лидером, может сорвать намеченную на 12 июня встречу глав двух государств. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

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«Подобными заявлениями можно вполне сорвать саммит. Тем более что менталитет лидера КНДР ни для кого не составляет секрета», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Клинцевич также отметил, что пока не очень понятно, было ли это заявление личной инициативой адвоката либо США вновь показывают, что не очень заинтересованы в саммите.

«В любом случае весьма странное заявление, не вписывающееся в рамки нормальной дипломатической практики», — заключил он. 

О заявлении адвоката президента США Рудольфа Джулиани стало известно 7 июня. По его словам, власти Северной Кореи заявляли, что могут начать ядерную войну с США и одержат в ней победу. После этого саммит был отменен, а Ким Чен Ыну пришлось «на коленях» просить вернуть встречу с Трампом.

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