В Совфеде заявили о последствиях слов об умоляющем о встрече с Трампом Ким Чен Ыне

Заявление адвоката президента США Дональда Трампа о том, что лидер КНДР «на коленях» просил о встрече с американским лидером, может сорвать намеченную на 12 июня встречу глав двух государств. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Подобными заявлениями можно вполне сорвать саммит. Тем более что менталитет лидера КНДР ни для кого не составляет секрета», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Клинцевич также отметил, что пока не очень понятно, было ли это заявление личной инициативой адвоката либо США вновь показывают, что не очень заинтересованы в саммите.

«В любом случае весьма странное заявление, не вписывающееся в рамки нормальной дипломатической практики», — заключил он.



О заявлении адвоката президента США Рудольфа Джулиани стало известно 7 июня. По его словам, власти Северной Кореи заявляли, что могут начать ядерную войну с США и одержат в ней победу. После этого саммит был отменен, а Ким Чен Ыну пришлось «на коленях» просить вернуть встречу с Трампом.