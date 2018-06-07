Ким Чен Ыну предоставят бронированные BMW в Сингапуре

Для передвижения северокорейского лидера Ким Чен Ына во время предстоящего в Сингапуре саммита США–КНДР будут выделены бронированные черные автомобили BMW 760.

Четыре подобные машины были выделены из парка спецтранспорта Сингапура. Сообщается, что каждая из них оснащена 6-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 544 л. с.

Бронированный корпус автомобиля выдерживает взрывы мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. Также на нем установлены особые пуленепробиваемые стекла толщиной 6 см. Они могут защитить пассажиров даже от выстрелов снайперских винтовок, сообщает ТАСС.

Кроме того, в салоне автомобиля установлены системы ночного видения, очистки воздуха на случай химических атак и другие элементы, которые могут повысить шансы на выживание пассажиров.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 4 июня сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о встрече двух лидеров проходили непросто. 24 мая американский президент отказался от переговоров.

Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.