Трамп оценил уровень своей подготовки к встрече с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хорошо подготовился к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил 7 июня на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что я очень хорошо подготовлен. Не думаю, что мне нужно очень много готовится. Дело в отношении, желании добиться поставленной цели», — цитирует Трампа NBC.

Американский лидер подчеркнул, что готовился к саммиту в течение долгого времени, как и другая сторона.

«Я думаю, что это будет очень плодотворная встреча. Я думаю, это будет захватывающая встреча», — подытожил он.

Президент США встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Переговоры о встрече проходили тяжело. 24 мая американский лидер даже отказался проводить встречу. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита.

7 июня Трамп заявил, что пока не снимет санкции против КНДР, но и не будет вводить новые ограничения.

За день до этого адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын якобы уговаривал Трампа «на коленях» о проведении встречи.