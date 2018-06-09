Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра

Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Китае, подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Обмен подарками был совершен накануне вечером, 8 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об оригинальном презенте Путина. Он отметил, что китайская сторона должна выбрать место для бани, а российские специалисты установят ее, передает ТАСС.

Сообщается, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками Си Цзиньпину показали эскиз бани, а также спил дерева.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин приготовили гоубули — блюдо, похожее на пельмени. Российский лидер также отведал фаршированные мясом и овощами блины, которые считаются традиционной утренней едой во многих городах Китая.

Российский лидер 8 июня прибыл в Китай с трехдневным визитом для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.