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Путин приготовил и попробовал блюда китайской кухни

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Президент России Владимир Путин приготовил и отведал в Китае местную еду. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин готовили гоубули — блюдо, похожее на пельмени.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин также попробовали блюдо, которое напоминает фаршированные блины. В тяньцзиньских «блинах» в качестве начинки используются мясо и овощи, такая пища считается традиционной утренней едой во многих городах Китая, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 июня, Путин примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао. 8 июня Си Цзиньпин вручил российскому лидеру орден Дружбы Китая — таким образом, президент РФ стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.

Путин и Си Цзиньпин также съездили на скоростном поезде в Тяньцзинь и посетили товарищеский хоккейный матч между сборными двух стран.

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