Путин прибыл в Циндао на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл из Пекина в китайский город Циндао накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как пишет «РИА Новости», в рамках саммита российский лидер проведет несколько отдельных встреч со своими коллегами по ШОС.

Ранее 8 июня президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Китайский лидер вручил своему российскому коллеге орден Дружбы Китая — таким образом, Путин стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев. Главы государств также съездили на скоростном поезде в Тяньцзинь и посетили товарищеский хоккейный матч между сборными двух стран.

О планах президента РФ совершить поездку в Тяньцзинь на скоростном поезде стало известно еще в конце мая. Информацию о деталях визита главы государства «Известиям» подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Саммит ШОС пройдет в Циндао 8–10 июня. Помимо России и Китая, в нем примут участие Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.