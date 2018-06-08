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Путин прибыл в Циндао на саммит ШОС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин прибыл из Пекина в китайский город Циндао накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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Как пишет «РИА Новости», в рамках саммита российский лидер проведет несколько отдельных встреч со своими коллегами по ШОС.

Ранее 8 июня президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Китайский лидер вручил своему российскому коллеге орден Дружбы Китая — таким образом, Путин стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев. Главы государств также съездили на скоростном поезде в Тяньцзинь и посетили товарищеский хоккейный матч между сборными двух стран.

О планах президента РФ совершить поездку в Тяньцзинь на скоростном поезде стало известно еще в конце мая. Информацию о деталях визита главы государства «Известиям» подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Саммит ШОС пройдет в Циндао 8–10 июня. Помимо России и Китая, в нем примут участие Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

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