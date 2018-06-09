Прямой эфир

Си Цзиньпин подарил Путину музыкальный инструмент и глиняную статуэтку

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину глиняную статуэтку с его лицом и китайский струнный музыкальный инструмент гуцинь.

Инструмент был изготовлен в городе Чжучэн (провинция Шаньдун), а статуэтка — в Тяньцзине (Северный Китай), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

В свою очередь, российский лидер подарил китайскому коллеге русскую баню, которая была построена из 200-летнего кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Си Цзиньпин оценил подарок Путина, назвав баню «уникальным домом». Он также пообещал, что подумает над тем, где ее установить.

Владимир Путин прибыл в Китай в пятницу, 8 июня. Он принимает участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в городе Циндао 9 июня. В первый день своего визита Путин провел переговоры с председателем КНР. Стороны, в частности, подписали полтора десятка соглашений, в том числе в атомной отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о невыполненном обещании Трампа
Эксперт рассказал о символизме вылепленных Путиным и Си Цзиньпинем пельменей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017