Си Цзиньпин подарил Путину музыкальный инструмент и глиняную статуэтку

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину глиняную статуэтку с его лицом и китайский струнный музыкальный инструмент гуцинь.

Инструмент был изготовлен в городе Чжучэн (провинция Шаньдун), а статуэтка — в Тяньцзине (Северный Китай), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

В свою очередь, российский лидер подарил китайскому коллеге русскую баню, которая была построена из 200-летнего кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Си Цзиньпин оценил подарок Путина, назвав баню «уникальным домом». Он также пообещал, что подумает над тем, где ее установить.

Владимир Путин прибыл в Китай в пятницу, 8 июня. Он принимает участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в городе Циндао 9 июня. В первый день своего визита Путин провел переговоры с председателем КНР. Стороны, в частности, подписали полтора десятка соглашений, в том числе в атомной отрасли.