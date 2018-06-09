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Путин рассказал о невыполненном обещании Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп не выполнил одно их своих предвыборных обещаний — улучшить отношения Вашингтона с Москвой, заявил президент России Владимир Путин.

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«Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать [...]. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании», — сказал российский лидер в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 24».

В свою очередь, телеведущий Сергей Брилев уточнил, что исключением является обещание Трампа улучшить отношения двух стран.

«Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», — ответил Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали Вену как возможное место встречи. Тем не менее четкой договоренности пока нет.

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