Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин считает, что встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом будет конструктивной. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Он [Трамп] человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Всё это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», — приводит его слова «РИА Новости».

Первая и пока единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Политики вели переговоры два часа. По словам Путина, их темой стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

Как узнали СМИ, сейчас Россия и США ведут обсуждение второй встречи. Однако никаких конкретных договоренностей пока нет.