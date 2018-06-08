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Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин считает, что встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом будет конструктивной. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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«Он [Трамп] человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Всё это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», — приводит его слова «РИА Новости».

Первая и пока единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Политики вели переговоры два часа. По словам Путина, их темой стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы». 

Как узнали СМИ, сейчас Россия и США ведут обсуждение второй встречи. Однако никаких конкретных договоренностей пока нет. 

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