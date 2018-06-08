Австрийский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф заявил, что брать интервью у президента РФ Владимира Путина — это самое сложное задание за всю его карьеру. Своими впечатлениями он поделился с газетой Politico.

По словам журналиста, трудности возникли по трем причинам.

«Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии и когда в Кремле... Второй сложный аспект — синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции», — сказал Вольф.

В качестве третьей причины он указал на то, что Путин «чрезвычайно хитрый собеседник, который делает всё, чтобы усложнить жизнь интервьюера». Журналист пояснил, что президент РФ обращает внимание на момент, когда его перебивают, хотя другие политики редко делают так же.

«Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах», — сказал он.

Вольф добавил, что перебил российского лидера 11 раз за 54 минуты, что, по его мнению, «не очень много».

Путин дал интервью телеканалу ORF накануне визита в Австрию, назначенного на 5 июня. Он ответил на различные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики.