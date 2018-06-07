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Газзаев: «Перед Путиным волнуется весь мир»

Бывший главный тренер сборной России по футболу прокомментировал свое выступление в ходе «Прямой линии» с президентом страны
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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным к президенту РФ с просьбой оставить футбол в центре его личного внимания обратился зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. Итоги общения с российским лидером и свое обращение к нему бывший главный тренер сборной страны по футболу прокомментировал в беседе с «Известиями».

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— Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «Прямая линия», — заявил «Известиям» Валерий Газзаев. — Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел. Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018. Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех. Были созданы идеальные условия для того, чтобы мы добивались больших результатов, идеальные условия для занятия спортом молодежи и развития физической культуры и спорта в стране. Закончится чемпионат мира, и наши прекрасные стадионы и базы, вся инфраструктура должна продолжать работать на благо российского футбола и спорта в целом. Это подчеркнул и президент, обратившись ко всем региональным руководителям, которые должны следить за этим и развивать. Чемпионат мира является мощным толчком для развития футбола.

Валерий Газзаев также оценил шансы сборной России успешно выступить на ЧМ-2018 и призвал болельщиков поддержать национальную команду.

— Легко критиковать сборную, и сейчас многие это делают, — продолжил он. — Да, невыразительная игра, не самые удачные результаты в контрольных матчах. Это, конечно, всё неприятно. Но лично я верю в нашу команду и ее тренерский штаб. И я призываю всё население страны поддержать сборную России, продолжать верить в нее и болеть. Тем более на таком крупном турнире, как чемпионат мира. Игроки должны спокойно готовится к турниру, без лишнего психологического давления. В целом, считаю, что нашей команде вполне по силам выйти из группы. Вчера я смотрел товарищеский матч между сборными Бельгии и Египта и могу сказать, что ничего сверхвыдающегося в исполнении египтян я не увидел. Давайте объединимся всей страной и поддержим нашу команду. А все выводы будем делать уже после мирового первенства.

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