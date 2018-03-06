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Газзаев назвал назначение Дворковича положительным фактором для ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Депутат Госдумы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев одобрил назначение вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и координатором от кабмина по вопросам организации, подготовки и проведения предстоящего чемпионата.

По словам Газзаева, это назначение является положительным фактором. В оставшиеся до ЧМ 100 дней все ведомства должны работать максимально ответственно и организованно, добавил депутат.

«Аркадия Владимировича я знаю как профессионала, он отлично знаком с футбольным хозяйством, спецификой футбольной инфраструктуры. Надеюсь, что у него всё получится», — цитирует заявление парламентария НСН.

Напомним, Дворкович сменит на этом посту Виталия Мутко, которого исключили из состава оргкомитета по подготовке ЧМ в январе текущего года.

Президент РФ Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снялись в посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу в России видеоролике.

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