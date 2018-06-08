«Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти»

«Прямая линия» Владимира Путина прошла в совершенно новом формате. В студии не было зрителей, но зато присутствовали волонтеры, которые участвовали в подготовке программы и помогали авторам обращений. В эфире прозвучало 79 вопросов, на многие из них пришлось отвечать представителям правительства и руководству регионов. Президент подчеркивал, что главная задача нового кабмина — повышение благосостояния людей, а губернаторов просил быть максимально внимательными к проблемам населения. Спросить главу государства о волнующих проблемах смогли не только обычные граждане, но также лидеры мнений и популярные блогеры, которые заранее собрали вопросы для президента среди своих подписчиков.

Не книга жалоб, а ответ обществу

В новом формате «прямой линии» разговоры с гражданами по проблемным вопросам сопровождались репортажами с мест и прямыми включениями из кабинетов региональных и федеральных чиновников. Во время программы состоялось 13 включений, в том числе четыре из Москвы и два с обеих сторон Крымского моста.

По проблемам, с которыми граждане обращались к Владимиру Путину, в прямом эфире успели высказаться семь глав регионов, в том числе и недавно назначенные президентом врио. Накануне многие эксперты ожидали разноса нерадивых губернаторов в ходе «прямой линии», но президент беседовал с подчиненными довольно мягко. Когда речь заходила о конкретных точечных недоработках, глава государства давал понять: он исходит из того, что проблема будет решена и ему не придется вмешиваться в нее повторно.

putin1 Сотрудницы колл-центра во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире российских телеканалов и радиостанций Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин продемонстрировал знание многих тем и вопросов, а иногда — как, например, в случае с зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерием Газзаевым — был вынужден давать выступающим подсказки.

Говоря о проблемах, по которым поступило много вопросов, глава государства подробно рассказывал о системных решениях, которые помогут исправить ситуацию. Часть разъяснений давали профильные чиновники правительства: на связи со студией побывали первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьеры Дмитрий Козак и Алексей Гордеев и четыре федеральных министра.

Обновленный формат «прямой линии» подчеркивает, что власть должна быть единой и работать системно, в оперативном режиме и предметно отвечать на вопросы общества, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

putin6 «Прямая линия» — не книга жалоб, а возможность дать ответы на вопросы общества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это не книга жалоб, а возможность дать ответы на вопросы, которые формирует общество. И дать их через систему власти, конкретных чиновников, — сказал он.

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, телепрограмма стала в том числе и сигналом для региональных элит: у Кремля есть стратегия внутреннего рывка, но ее необходимо реализовывать на местах, и Кремль будет внимательно следить за этим.

— Отсюда и отсутствие явной критики губернаторов. Президент дает им кредит доверия и надеется, что они его не подведут, — отметил эксперт.

Движение в «белую зону»

Рост экономики России в ближайшей перспективе гарантирован, подчеркнул президент. Для развития сложились хорошие условия: положительное сальдо торгового баланса ($115 млрд по итогам 2017 года), низкий уровень долга и большой объем золотовалютных резервов (свыше $450 млрд). Инфляция упала до исторических минимумов, инвестиции растут, и в экономике при этом наблюдаются структурные изменения. Так, существенно вырос экспорт машин и оборудования, а поставки сельхозпродукции за рубеж превысили продажу вооружений. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2018 году Россия экспортирует продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на $24,2 млрд.



— Можно с уверенностью утверждать, что Россия движется в сторону «белой зоны», — резюмировал Владимир Путин.



В ходе «прямой линии» глава государства уделил немало внимания наиболее злободневным экономическим проблемам. Так, отвечая на вопрос о подорожавшем бензине, он подчеркнул, что резкий рост цен на топливо — это результат «неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов». Однако ситуацию удалось стабилизировать благодаря снижению с 1 июня акцизов на бензин и дизель — на 3 и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

putin3 Глава Минэнерго Александр Новак ответил на вопросы о повышении цен на топливо Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru



— Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние. Мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая, на автозаправочных станциях не растут, — сообщил в эфире глава Минэнерго Александр Новак.



Министр напомнил, что правительство также договорилось с нефтяниками и об увеличении производства топлива для внутреннего рынка.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что теперь ни одна заправка не сможет поднять цены. Эксперт напомнил, что и Владимир Путин, и профильный вице-премьер Дмитрий Козак недвусмысленно намекнули об ответных мерах в случае нарушения договоренности с нефтяниками: правительство может резко поднять экспортные пошлины на топливо.



Не остались без внимания и обманутые дольщики. В ходе «прямой линии» Владимир Путин сообщил, что с 1 июля 2019 года новые договоры долевого строительства заключаться не будут.



— Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан, — сказал президент.

putin7 Не остались без внимания ни пенсионеры, ни обманутые дольщики Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin



Еще один чувствительный вопрос — повышение пенсионного возраста. Глава государства подчеркнул, что относится к этой мере «в высшей степени осторожно и аккуратно». По его словам, ключевая задача всей системы пенсионного обеспечения — увеличение доходов и уровня благосостояния пенсионеров.



Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская не видит иных вариантов для увеличения выплат, кроме повышения пенсионного возраста. С одной стороны, сократится число людей, выходящих на пенсию, а с другой — вырастет численность работающего населения, пояснила она «Известиям».



Отдельно президент затронул вопрос настройки налоговой системы. Он напомнил, что сегодня многие предлагают перейти на прогрессивную шкалу НДФЛ. На первый взгляд она кажется справедливой, отметил глава государства. Но практика сложнее: введение дифференцированного НДФЛ приводит к тому, что люди с более высокими доходами уходят в тень. Не планируется вводить и налог с продаж. Но есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и должны быть приняты, заметил президент.



— Не исключено, что правительство решит повысить НДС, сейчас он составляет 18%, — допустил в беседе с «Известиями» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. — Дополнительные доходы от повышения НДС, скорее всего, и пойдут на выполнение нового майского указа.

Онкология и экология

Больше половины из прозвучавших в эфире вопросов были связаны с социальной политикой, отметил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин.

Одна из самых острых проблем — борьба с онкологическими заболеваниями: волонтеры в студии зачитывали реальные истории пациентов. Владимир Путин напомнил, что программа борьбы с онкозаболеваниями сейчас готовится и до 2024 года на нее потребуется порядка 1 трлн рублей. Предусмотрено развитие ранней диагностики рака и совершенствование технологий, в том числе ядерной медицины. Президент подчеркнул: без успехов в борьбе с онкологией увеличения продолжительности жизни до 80 лет не достичь.

Ничуть не меньше зрителей волновала и тема обращения с отходами: жалобы поступали в основном из Подмосковья и смежных областей. По словам президента, проблема с каждым годом усугубляется: страна производит 70 млн т отходов в год. Однако к 2024 году в стране должно появиться 200 современных мусоросжигательных заводов, сообщил Владимир Путин. Новый вице-премьер Алексей Гордеев добавил, что с будущего года вводится институт единых региональных операторов по сбору и утилизации мусора.

Демография и ипотека

Несколько раз в эфире звучали вопросы по проблемам многодетных семей. По словам жительницы Томска Натальи Журовой, бесплатные земельные участки без очереди дают только семьям, в которых минимум четыре ребенка. Но поставить на ноги даже троих детей — непростая задача, и такие семьи надо поддерживать, подчеркнул президент, призвав губернатора Сергея Жвачкина решить проблему.

putin2 В эфире звучали вопросы по проблемам многодетных семей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Многодетная семья Верховских из Иваново пожаловалась на 13-процентную ставку по ипотечному кредиту. Льготную ставку не удалось получить: законом она предусмотрена только для семей с двумя или тремя детьми, а их у семьи четверо. Президент ответил, что необходимо внести изменения в законодательство. Глава государства отметил, что это обойдется бюджету в 9 млрд рублей — не так уж и много для решения демографической проблемы.

Вклад в демографию внесет и либерализация процесса получения российского гражданства, полагает президент. Речь в первую очередь идет «о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране». Президент поручил найти решение МВД, в ведении которого находится миграционная служба.

Интернет и гражданские свободы

На связь с президентом выходили и популярные блогеры, которые для этого собрались в «Москва-Сити». Они спрашивали о планах запретить популярные интернет-ресурсы.

— Мы не собираемся ничего закрывать, — заверил глава государства, подчеркнув, что ему хорошо известна ситуация вокруг мессенджера Telegram.

Он отметил, что вопросы безопасности имеют первостепенное значение, но напомнил, что сам работал в спецслужбах и хорошо знает: легче всего запретить, труднее найти цивилизованное решение. Владимир Путин заверил, что будет «побуждать всех своих коллег» идти по пути использования современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе и в интернете.

putin4 Президент обратился к волонтерам со словами благодарности Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

К такому же сдержанному подходу президент призвал и при оценке высказываний в интернете, которые квалифицируются как экстремизм. Он предложил определиться с понятием экстремистской информации и попросил ОНФ поучаствовать в анализе ситуации. Поставить заслон экстремизму и пропаганде суицидов необходимо, но не стоит доводить «всё до маразма и до абсурда», заключил глава государства.

Участию гражданских активистов в решении стоящих перед страной проблем президент уделил особое внимание. Он обратился к волонтерам со словами благодарности не только за участие в подготовке и проведении «прямой линии», но и за работу «по всем востребованным в России направлениям».

Региональные акценты

Развитие российских регионов также традиционно оказалось в поле зрения президента. Много вопросов касалось Дальнего Востока, граждане жаловались на удаленность «дальневосточных гектаров» от инфраструктуры и дороговизну билетов. Владимир Путин напомнил о наличии программ по субсидированию перевозок и предложил расширить эту практику — с точки зрения географии, времени применения и возрастных групп, которые могут воспользоваться льготными авиабилетами.

putin5 Развитие российских регионов — важная тема «прямой линии» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Во время включений из Крыма у президента интересовались, когда дорожная инфраструктура в стране сравняется по качеству с Крымским мостом. Если ситуация с федеральными дорогами более или менее нормальная, то хороших дорог регионального уровня гораздо меньше, признал президент.

— Мы должны добиться того, чтобы не только федеральные, но и региональные трассы были в очень приличном состоянии, — подчеркнул глава государства.

Международная политика

Писатель Захар Прилепин высказал на «прямой линии» опасения, что в преддверии страта ЧМ-2018 Украина может испортить футбольный праздник, начав полномасштабное наступление на республики Донбасса.

— Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом, — ответил российский лидер.

Он вновь подчеркнул: единственный способ урегулировать конфликт в Донбассе — двигаться по пути выполнения Минских соглашений.

Президента спрашивали и о том, когда Запад прекратит придерживаться санкционной политики. По мнению Владимира Путина, «пресловутые санкции» — способ сдерживания России, которую стали считать конкурентом. Это ошибочная практика, а давление, уверен президент, закончится, как только «наши партнеры» убедятся в контрпродуктивности своих методов. Несмотря ни на что, РФ продолжит защищать свои интересы, но она всегда открыта компромиссам.

На Западе уже публично выступают за пересмотр санкционной политики, заметил президент. А ее бессмысленность становится особенно очевидна на фоне введенных США пошлин на сталь и алюминий из Европы. По сути, это и есть санкции, заявил президент.

— А за что? Они разве «аннексировали Крым», как говорят многие наши партнеры? — иронично поинтересовался Владимир Путин.

Необходимо выработать единые правила поведения в сфере безопасности и экономического взаимодействия, подчеркнул Владимир Путин. По его мнению, США пытаются распространить свою юрисдикцию за пределы американских границ.

Главу государства попросили оценить и будущие глобальные угрозы — например, перспективы начала Третьей мировой войны. По словам Владимира Путина, это стало бы концом сегодняшней цивилизации. И именно понимание этого должно сдерживать «от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене».

Традиционно президента спрашивали о личном и его подходах к принятию решений. Например, зрителей интересовало, есть ли вопрос, на который у Владимира Путина нет ответа.

— Если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти, — признался глава государства. — И стараюсь это делать вместе со своими коллегами.