«Это может действительно помочь людям»

«Прямая линия» с президентом в 2018 году продолжалась 4 часа 25 минут. Ее итоги для «Известий» прокомментировали лидеры общественного мнения, деятели культуры, чиновники.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова:

— Важно, что Владимир Владимирович не просто ответил на вопросы, он обозначил пути их решения. В эфире моментально давались поручения главам субъектов РФ и другим должностным лицам. «Прямая линия» показала, как через частные вопросы становятся видны системные проблемы, требующие законодательного разрешения и изменения правоприменительной практики, чтобы за буквой закона не забывался его дух.

Вопросы граждан, связанные со здравоохранением, образованием, ЖКХ и проблемами многодетных семей, поступают и к нам, в аппарат уполномоченного. В рамках своих полномочий я подключусь к их решению и буду всемерно добиваться восстановления нарушенных прав граждан.

Глава «Опоры России» Александр Калинин:



— Мы действительно находимся на пути к белой полосе в экономике. В 2015 и 2016 годах мы зафиксировали падение. Но в прошлом году уже был рост на 1,5%. По прогнозу Международного валютного фонда, экономика России в этом году вырастет на 1,7%. Но президент и бизнес видят, что этого недостаточно. Необходимо оживление потребительского спроса и рынков.

Поэтому правительство и планирует потратить 25 трлн рублей на меры, обозначенные в майском указе. Но одного только наращивания госрасходов мало. Нужно еще улучшение делового климата, чтобы всё больше людей хотели заниматься бизнесом. Сейчас таких всего 4%. Для улучшения делового климата нужно обезопасить бизнес, снизить давление на него, необходимы доступные заемные деньги и комфортная налоговая система.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев:

— Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «прямая линия». Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел. Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018. Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех. Были созданы идеальные условия для того, чтобы мы добивались больших результатов, идеальные условия для занятия спортом молодежи и развития физической культуры и спорта в стране. Закончится чемпионат мира, и наши прекрасные стадионы и базы, вся инфраструктура должна продолжать работать на благо российского футбола и спорта в целом. Это подчеркнул и президент, обратившись ко всем региональным руководителям, которые должны следить за этим и развивать. Чемпионат мира является мощным толчком для развития футбола.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова:

— Поручение президента о снижении ставки по ипотечным кредитам является одним из основных условий улучшения жизни российских семей, действенной экономической мерой, стимулирующей рождаемость и способствующей решению демографической проблемы страны.

Также необходимо исключить формальный подход к мерам поддержки многодетных семей. В связи с этим актуально скорейшее принятие федерального закона о многодетных семьях, закрепление статуса многодетной семьи и действенных мер поддержки, в том числе и по вопросам, связанным с земельными участками и жильем.

Писатель Сергей Шаргунов:

— В ответ на мой вопрос о чрезмерном рвении силовиков, зачастую пытающихся найти экстремизм в весьма безобидных высказываниях в соцсетях, президент сказал о своей готовности включить механизмы общественного контроля за такими вещами. На мой взгляд, очень важно, что первое лицо дало сигнал не придираться к вольнодумству молодежи. И это может действительно помочь тем людям, которых сейчас преследуют за их высказывания. Я думаю, для атмосферы в стране важно придерживаться разумного свободомыслия. Разумеется, это не означает, что надо закрывать глаза на настоящий экстремизм. Отмечу, что в целом эта «прямая линия» получилась очень интересной, даже острой, были затронуты многие важные вопросы и президент подробно, прямо ответил на них.