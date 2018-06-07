В четверг, 7 июня, проходит «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Главе государства поступило уже более 2 млн обращений. Главные тезисы прямой линии — в материале портала iz.ru.

О том, в какой полосе находится страна

«Если говорить такими категориями: «белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас находимся, — мы двигаемся в сторону устойчивого «белого цвета». Конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть определенные вкрапления и серого, и черного цветов. (…)

Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост – 1,5 процента за прошлый год. Растет промышленность, стабильно растет сельское хозяйство. И все это приобрело устойчивую тенденцию».

О новом правительстве

«Я прекрасно знаю, что если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. (…) Поэтому мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет «свежих» людей, если позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. И необходимо было оставить тех, что готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается».

О достижении стратегических целей

«Прежде всего, есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. (…) Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям и по некоторым направлениям деятельности. Теперь вот такой программный принцип должен быть применен повсеместно. (…) Нам, безусловно, нужно персонифицировать ответственность. Это в том числе связано и с составом правительства, потому что те люди, которые формулировали задачи, те люди, которые сейчас должны будут осуществлять реализацию этих задач, многие остались на своих местах».

О налоговой политике

«Мы точно должны решить одну из главных задач – уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности. И перераспределение в налоговой бюджетной системе направлено не на увеличение количества людей, живущих за этой чертой бедности, а, наоборот, на сокращение. Речь идет о том, чтобы совершить определенные маневры в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы в том числе и на решение этой задачи – сокращение количества людей, которые живут в нашей стране за чертой бедности, создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом».

О росте цен на бензин

«Я согласен, что это несправедливо и неправильно. Но нужно признать, что это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Что было сделано: правительство сделало пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр в этой сфере (…). На самом деле это все привело к стимулированию вывоза за границу, на экспорт, сырой нефти. Что произошло дальше: цены на нефть на мировом рынке подняли. Компании наши считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить доход. Чтобы это компенсировать поднимают цены на бензин. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Во-первых, снижен акциз по бензину, принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов, в осени следующего года должны быть приняты меры по дальнейшей стабилизации ситуации на рынке».

О судьбе стадионов, построенных к ЧМ

«[Инфраструктура, построенная к чемпионату миру по футболу] должна работать на развитие спорта, причем массового, детского спорта. (...) Нужно, чтобы эти объекты были окупаемыми. Все это возможно при грамотном подходе. Стадион — это не только игровое поле, но и огромное количество объектов внутри. Там есть и торговые площади, кафе, рестораны, конечно, спортклубы — не просто спортклубы, а специально созданные пространства для занятия физкультурой и спортом. Очень много будет зависеть от руководителей регионов РФ. (...) Хочу сейчас обратиться к коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли рынки, как в Москве в 1990-х. Категорически нельзя использовать таким образом эти объекты».

Про амнистию

«Объявление амнистии, по закону — прерогатива не президента, а парламента, Государственной думы. Время от времени мы это делаем. Я такие инициативы поддерживал, но они должны быть хорошо подготовлены и вызваны внутренними потребностями, а не внешними обстоятельствами, такими, как выборы президента».

О выделении земли многодетным семьям

«Странная постановка вопроса, когда говорят, что чтобы получить землю, надо иметь четверых детей. Трое детей — уже прекрасно. Мы должны к этому стремиться, поощрять такие семьи. Но надо иметь в виду, что земли в России много, но она должна быть пригодной для жилья, на ней должна быть инфраструктура. Это основные затраты. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов, в том числе, из бюджета».

Про перелеты на Дальний Восток

«Есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени по году, и работают на отдельные категории граждан по возрастным группам. В первую очередь, нужно расширить географию полетов, время применения субсидии и возрастные группы. Это частные, точечные решения, но они могут быть реализованы. (…) По Дальнему Востоку вчера или позавчера правительством было принято решение по обнулению НДС по этим перевозкам».

Об обвинениях в адрес России

«Неоднократно высказался по этому поводу, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России, также как и пресловутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер в адрес России.

Почему это делается? Видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом, не представляя, что это неправильный подход».

О том, будет ли Третья мировая война

«Понимание того, что Третья мировая может означать конец цивилизации, должно сдерживать всех от крайних и очень опасных действий на современной арене. Кстати, тот факт, что после Второй мировой мы живем в условиях относительного мира (несмотря на локальные конфликты во Вьетнаме, в Корее, на Ближнем Востоке и так далее) стал возможным потому, что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И участников международного общения всегда сдерживал и заставлял уважать друг друга страх взаимного уничтожения. А выход США из договора по ПРО — попытка сломать этот паритет. Пора уже сесть за стол переговоров и выработать адекватные сегодняшнему дню схемы международной безопасности».

О судебном преследовании людей за посты в соцсетях

«Один из героев известного произведения классической литературы говорил: «Собрать все книги бы да сжечь». Мы, конечно, по этому пути не можем пойти и никогда не пойдем. Но судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться. Это очень важно. Если какая-то информация является экстремистской, к ней должно применяться общее правило — нарушил, ответь. Но не нужно доводить все до маразма и до абсурда».

О противостоянии Европы и США

«Они [европейские политики] говорят не только это на ухо, они публично уже говорят об этом. Один из министров французского правительства публично заявил, чтобы власти США превратились в мирового жандарма (…) Конечно, все видят, что происходит. Но, видимо, наши партнеры думали, что их никогда это не коснется, такая вот контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. [Во время выступления на мюнхенской конференции 2007 года] я столкнулся с тем, что многие мои коллеги рассердились, что это было жестко и неуместно. А о чем я говорил? Что Соединенные Штаты распространяют свою юрисдикцию за пределами своей страны, а это неприемлемо. Никто ничего не сделал для того, чтобы эта тенденция не продолжила развиваться».

О советах крупному бизнесу

«Смотрите, несколько лет назад многие наши компании попали в сложную ситуацию, потому что набрали кредитов в иностранных банках. Что мы тогда сделали — специальным законом докапитализировали ВЭБ, забрали их предприятия для обеспечения кредитов. Потом они их выкупили, и остались собственниками своих предприятий. И правительство тогда тоже осталось в плюсе. Все прошло нормально. Но это делалось для компаний, которые важны для обеспечения национальных интересов — кто же будет им помогать за границей?»

«Преследования нашего бизнеса подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира».

О возможности запрета YouTube и Instagram

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг [запрета мессенджера] Telegram. Что хочу по поводу этого сказать. Вот вы [блогеры] на своем месте и волнуетесь. Я тоже волнуюсь – за безопасность людей. Когда службы безопасности мне говорят, что не могли расшифровать переписку террористов, потому что они были зашифрованы, как я могу реагировать? (…) Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения».

О Виталии Мутко

«Я отдаю себе отчет в том, что вокруг его назначения ходит много слухов и разговоров. Но несмотря на то, что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта и вице-премьера было сделано немало. Я исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. (…) Потенциал у него хороший. Пусть работает».

О реформе здравоохранения и закрытии больниц

«Нужно что-то совершенствовать, понимать, где и кто может оказать какую помощь, но первичное звено не должно уничтожаться».

О сложных ситуациях

«Есть такое правило у автомобилистов – не уверен, не обгоняй. Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются моим видом деятельности. Поэтому если я не знаю, что делать, я стараюсь найти решение и прийти к устойчивому мнению, что действительно нужно и целесообразно».

О поиске ответов

«Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти и стараюсь это делать вместе со своими коллегами».



Материал обновляется в режиме реального времени