Путин заявил о необходимости снизить ставку по ипотеке для семей с детьми до 7%

Ставка по ипотечным кредитам для семей с детьми должна быть снижена. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе «прямой линии» 7 июня.

С соответствующим вопросом к российскому лидеру обратилась многодетная семья Верховских из Ивановской области. Глава семьи рассказал, что несколько лет назад они взяли ипотечный кредит под 13%. При этом семья не может воспользоваться принятым недавно постановлением правительства о субсидировании ипотечной ставки, так как имеет троих детей, а документ предусматривает снижение ставки для семей, в которых рождается второй ребенок.

Путин подчеркнул, что постановление действительно необходимо поправить для поддержки семей с детьми. «Стоить это будет примерно 9 млрд рублей», — констатировал он.

Президент отметил также, что объемы ипотечных кредитов в России растут — для решения своей жилищной проблемы всё больше семей прибегают к ипотеке.

Путин напомнил, что затрагивал эту тему в послании Федеральному собранию. «Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%», — подтвердил глава государства свою позицию.

По словам вице-премьера российского правительства и министра финансов Антона Силуанова, кабмин принимает все меры для снижения ставок по ипотечному кредитованию.

«Мы соответствующее решение правительства примем. Наша цель — сделать ипотеку доступной для большего числа граждан», — цитирует Силуанова сайт kp.ru.