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Путин назвал сроки поступления «Сармата» и «Авангарда» на вооружение

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Система «Авангард» поступит на вооружение российской армии в 2019 году, а ракета «Сармат» — в 2020-м, заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии».

«Есть ясное понимание, что нужно делать»
Главные цитаты «прямой линии» Владимира Путина

«Система «Авангард» находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная «Сармат», — сообщил глава государства.

Российский лидер также напомнил, что гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» уже стоит и лазерный боевой комплекс уже стоят на вооружении российской армии.

1 марта в ходе президентского послания Федеральному собранию Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард» и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

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