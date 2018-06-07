Путин назвал сроки поступления «Сармата» и «Авангарда» на вооружение

Система «Авангард» поступит на вооружение российской армии в 2019 году, а ракета «Сармат» — в 2020-м, заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии».

«Система «Авангард» находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная «Сармат», — сообщил глава государства.

Российский лидер также напомнил, что гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» уже стоит и лазерный боевой комплекс уже стоят на вооружении российской армии.

1 марта в ходе президентского послания Федеральному собранию Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард» и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.