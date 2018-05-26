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Эксперты из США оценили российские технологии в комплексе «Авангард»

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Фото: youtube.com
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Россия представила сложнейшее техническое решение в стратегическом гиперзвуковом ракетном комплексе (РК) «Авангард», которое не сумели найти специалисты из США. Такое мнение выразил эксперт по авиакосмической технике из университета Нотр-Дам в Индиане Томас Джулиано.

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По словам Джулиано, российские ученые выбрали удачную форму для планирующего гиперзвукового крылатого боевого блока, которая позволяет ему снизить сопротивление воздуха и сохранить высокую скорость.

«Успешно разработать силовую установку, способную обеспечивать скорость от 10 Махов и выше, экстраординарно сложно. Установив этот глайдер на МБР, вы избегаете необходимости конструировать дополнительно воздушно-реактивный двигатель», — отметил эксперт.

Помимо этого, конструкция крыльев обеспечивают стабильное положение комплекса во время гиперзвукового полета, не ухудшая его маневренность. Как добавил Джулиано, для того чтобы добиться подобных условий, необходимо произвести ювелирные расчеты с учетом меняющихся характеристик потоков воздуха.

1 марта президент России в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию представил новейшее российское вооружение, поступившее в распоряжение России. Речь, в частности, идет об отечественных системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой.

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