Минобороны РФ заключило контракт на производство системы «Авангард»

Минобороны России заключило контракт на производство системы «Авангард».

Об этом замглавы Минобороны Юрий Борисов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Система «Авангард», о которой говорил президент, хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что в России создана система «Авангард», способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости.



