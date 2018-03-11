Рогозин рассказал о разработке гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

Разработка гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса (РК) «Кинжал» шла параллельно с модернизацией истребителя-перехватчика МиГ-31, рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Как он уточнил в Twitter, именно Миг-31 был выбран в качестве носителя РК «Кинжал».

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», – рассказал Рогозин.

Ранее стало известно, что экипаж МиГ-31 воздушно-космических войск РФ выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты РК «Кинжал»: ракета поразила заданную цель, пуск прошел штатно. На видеокадрах Минобороны показаны подготовка МиГ-31 к вылету, его взлет и проведение самого ракетного удара.

Впервые кадры испытания новой системы «Кинжал» продемонстрировали во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию.