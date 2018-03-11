Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», который прошел с аэродрома на территории Южного военного округа (ЮВО).

На кадрах показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара. Как отчитались в ведомстве, пуск прошел успешно: ракета поразила заданную цель и подтвердила все свои характеристики.

В Минобороны отметили, что комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью.

Гиперзвуковые «Кинжалы» могут преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищенные бетоном, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км. С начала 2018 года выполнено уже более 250 полетов.

Ракетный комплекс презентовал президент России Владимир Путин 1 марта в ходе послания Федеральному собранию. Также глава государства рассказал о других разработках — баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.