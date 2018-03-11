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Экипажи комплекса «Кинжал» выполнили более 250 полетов с начала года

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Экипажи авиакомплекса «Кинжал», в который входят истребитель-перехватчик МиГ-31 и новейшая гиперзвуковая ракета, выполнили более 250 полетов с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях», — цитирует сообщение ведомства ТАСС

Комплекс оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны противника.

Президент России Владимир Путин презентовал новые образцы вооружений в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства объяснил разработку оружия необходимостью восстановить баланс сил в мире. В данном списке был в том числе авиакомплекс «Кинжал». 

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