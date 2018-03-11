Гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» поразила заданную цель в ходе пуска

Экипаж МиГ-31 ВКС России выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», сообщает Минобороны РФ.

«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — рассказали в российском военном ведомстве.

Во время пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели ракетного комплекса. Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, отметили в Минобороны.

Гиперзвуковая ракета этой системы может преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищенные бетоном, в том числе подземные, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км.

1 марта Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новейшие образцы вооружений. Среди них авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Также президент презентовал баллистическую ракету «Сармат», подводные беспилотники межконтинентальной дальности, ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» и боевые лазерные комплексы.