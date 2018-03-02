Вооруженные силы России получили гиперзвуковые «Кинжалы»
Российские вооруженные силы получили новый вид оборонительного оружия — авиационный ракетный комплекс (АРК) «Кинжал».
Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Гиперзвуковая ракета этой системы может преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты.
Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищенные бетоном, в том числе подземные, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в случае агрессивных действий противника АРК позволяет уничтожить его критически важную инфраструктуру.
«К примеру, не допустить нанесения удара крылатыми ракетами с кораблей. «Выбить» склады, аэродромы, штабы и пункты управления. «Кинжал» стал хорошим ответом на развертывание США ЕвроПРО», — заявил он «Известиям».
При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на уникальные возможности, комплекс является оборонительным оружием.
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