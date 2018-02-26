Боевые роботы могут появиться на вооружении Росгвардии

Вопрос о принятии на вооружение боевых роботов изучает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщает первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», представители Росгвардии приглашены в состав рабочей группы при Министерстве обороны по развитию роботехники. Также он отметил, что в отличие от Минобороны в Росгвардии применение роботов отличается.

Меликов уточнил, что роботы могли бы решать проблемы, связанные с антитеррористической защищенностью. Ранее Минобороны заявило, что на вооружение российской армии поступят боевые роботы, а именно роботехнический комплекс «Нерехта».

Ранее портал iz.ru сообщал, что разработку человекоподобного робота Saram с искусственным интеллектом завершила южнокорейская компания Samsung. Сообщается, что изобретение сможет поднимать и перемещать тяжелые грузы на складах.