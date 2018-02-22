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Гарвардские ученые создали робота-червя со змеиной кожей

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Фото: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences
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Инженеры Гарвардского университета создали пневматического робота, который способен взбираться на наклонные поверхности. Об этом сообщил журнал Science Robotics.

Не скатываться с поверхности и толкать себя вперед роботу позволяет узорчатая пленка, напоминающая змеиную чешую. Само тело робота-червя представляет собой эластичную трубку с кевларовым каркасом. На поверхности робота проделаны вырезы в японской технике киригами. Когда трубка «червя» надувается, вырезы отклоняются и выступают над поверхностью, благодаря чему он может передвигаться, сообщает телеканал «360».

Внутри робота специалисты установили насос, несколько плат и аккумулятор. Воздушная камера периодически надувается и сдувается, при этом задняя часть отталкивается и толкает вперед переднюю. При сдутии робот своими «чешуйками» цепляется за поверхность и подтягивается.

В ходе экспериментов инженеры протестировали несколько видов вырезов, но остановились на форме в виде трапеции, поскольку именно она помогла добиться наибольшей длины шага устройства. Передвигаться «червь» способен как по горизонтальным, так и по наклонным поверхностям. Его конструкция более проста, чем у других устройств подобного типа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в День защитника Отечества на ВДНХ представят робота-гладиатора.

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