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Робот-собака Boston Dynamics научилась открывать двери

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Фото: youtube.com
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Специалисты из американской компании Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери. Ролик с демонстрацией новых способностей робота был опубликован на YouTube.

На видео показан робот-собака, который не может покинуть помещение. Ему на помощь приходит другой робот с рукой-манипулятор. Он открывает дверь, и оба робота покидают помещение.

Boston Dynamics является одним из самых известных производителей антропоморфных  и анималистичных роботов, которые передвигаются на двух или четырех «лапах».

В июне 2017 японская технологическая компания SoftBank Group приобрела Boston Dynamics. Сумма сделки не разглашалась.

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