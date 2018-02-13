Робот-собака Boston Dynamics научилась открывать двери

Специалисты из американской компании Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери. Ролик с демонстрацией новых способностей робота был опубликован на YouTube.

На видео показан робот-собака, который не может покинуть помещение. Ему на помощь приходит другой робот с рукой-манипулятор. Он открывает дверь, и оба робота покидают помещение.

Boston Dynamics является одним из самых известных производителей антропоморфных и анималистичных роботов, которые передвигаются на двух или четырех «лапах».

В июне 2017 японская технологическая компания SoftBank Group приобрела Boston Dynamics. Сумма сделки не разглашалась.